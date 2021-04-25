希少新品THE GROOVIN HIGH THE FAT HATTER ハット

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THEGROOVINHIGHTHEFATHATTER×THEFATHATTERラビットダブルネーム、7.5cmブリム、ヴィンテージスタイルのラビットハットが遂に完成しました。帯、裏のテープ、素材もヴィンテージの雰囲気抜群、尖ったシルエットのハットはグルービンには必要不可欠、トータルバランスとして1930年代〜1940年代のアウター、パンツにも相性抜群です。素材：ラビットファーサイズ（cm）：59購入意思ない、いいねやコメントは迷惑なのでお断り致します‼️場合によっては、気が変わったら再出品値上げする場合もございます。気になる方は出品してるウチによろしくお願い致します。ご理解の程よろしくお願い致します。#グルービンハイ#groovinhigh#グラッドハンド#gladhand#ドライボーンズ#dryborns#WACKOMARIA#ワコマリア#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ #ベルベルジン#フェイクアルファ#古着#ナッソージャケット#レーヨンシャツ#ギャバジャン#ロカビリー#エルビス#rockabilly#1940s#1950s#1960s#ヴィンテージTシャツ #ヴィンテージスウェット#ヴィンテージリーバイス501xx #ヴィンテージデニム#ヴィンテージアロハ#ヴィンテージハワイアン・#ヴィンテージボーリングシャツ#コンバースオールスター #コンバースジャックパーセル#コンバースワンスター #コンバースチャックテイラー#ヴィンテージスニーカー#希少品#激レア#入手困難#USA製#アメリカ古着#アメカジ#米国製#買付けカラー···ベージュ