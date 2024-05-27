組合2連ネックレス　トップ:ジャスティンデイビスSHANGRILA

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商品詳細
5年ほど愛用していたネックレスです。使用感や燻みはありますがベルの音色も綺麗です。燻みも気になる方はシルバー磨きに浸せばピカピカになると思います。1連目(チェーン長:48cm)トップ:ノーブランドシルバーベル2連目(チェーン長:60cm)トップ:ジャスティンデイビス SHANGRILAサイド:ノーブランド シルバーベルそれぞれ別での販売も可能ですのでお気軽にご相談ください。
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http://narcologia.ru/goods/freezer345598.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral79132.html
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