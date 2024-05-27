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組合2連ネックレス　トップ:ジャスティンデイビスSHANGRILA
商品番号 N75989564803
商品名

組合2連ネックレス　トップ:ジャスティンデイビスSHANGRILA
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど愛用していたネックレスです。使用感や燻みはありますがベルの音色も綺麗です。燻みも気になる方はシルバー磨きに浸せばピカピカになると思います。1連目(チェーン長:48cm)トップ:ノーブランドシルバーベル2連目(チェーン長:60cm)トップ:ジャスティンデイビス　SHANGRILAサイド:ノーブランド　シルバーベルそれぞれ別での販売も可能ですのでお気軽にご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/mythic599835.html
http://narcologia.ru/goods/freezer345598.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral79132.html
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