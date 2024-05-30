‪☆新品未使用【HUF】REMIO WAVY TRUCKER HAT

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商品詳細
【商品名】REMIOWAVYTRUCKERHAT【COLOR】BLACK【ブランド】HUF【商品詳細】ルーフトップでのんびりとした時間をテーマに、クラシックなワークウエア、トレイルギア、サーフスタイルなど、ライフスタイルにマッチしたアイテムへ、ポップカラーや90年代のグラフィック、メトロポリタンで映えるエッジを効かせたラインアップとなります。新しいプリント、鮮やかなカラーポップ、90年代のグラフィックスを取り入れ、間違いなくNYCの熱を感じさせます。•60/40コットンポリメッシュのトラッカーハット•フロントクラウンと左サイドパネルに刺繍されたアートワーク•メタルバックル付き調節可能なレザーストラップ•背面にHUF織りフラッグラベル【素材】70%Polyester/30%Cotton【SIZE】O/S高さ(13cm)頭周り(55-60cm)つば(7.2cm)
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http://narcologia.ru/goods/message283927.html
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