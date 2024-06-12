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- 三菱 ラリーアート サイン入り リチャード・バーンズ フリースジャケット
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商品詳細
リチャード・バーンズサイン入りフリースジャケット。トミー・マキネンのチャンピオン記念の為に作られた物になります。かなりのレア物だと思われます。1997年の三菱自動車のイベントで当選し、そのまま保管していたため新品、未着用です。タグ付き。素人保管ですが、袋(写真参考)に入れたままでしたのでかなりキレイに保たれていると思います。当時のチラシも一緒に入れておきます。未開封未使用で、目立ったキズなどはありませんが、素人自宅保管品との事をご理解いただいた上でご購入お願いします。素材···ボアカラー···レッドジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
http://narcologia.ru/goods/reboot170036.html
http://narcologia.ru/goods/marshal117780.html
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