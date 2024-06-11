NIKEナイキ　COURT ROYALE AC　スニーカー

NIKEナイキ COURTROYALEACのスニーカーです。サイズ：26.5cm色：白×青箱付き新品・未使用・タグ付きですが自宅保管しておりましたのでご理解のうえご購入お願いいたします。※その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。PCの環境、フラッシュにより画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。ご了承ください。ご不明な点はご質問ください。#コートロイヤルエーシー



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