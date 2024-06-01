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ルイ・ヴィトン長財布　ヴェルティカル黒
商品番号 Y54518653517
商品名

ルイ・ヴィトン長財布　ヴェルティカル黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M62902ルイヴィトン長財布ジッピーウォレット・ヴェルティカルとなります。数年前、名古屋栄の路面店で購入しました。毎日使用してましたので使用感もあります。カードの跡があります。箱、布、お付けします。#ルイヴィトン#ヴィトン#LOUISVUITTON#長財布#メンズ財布
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