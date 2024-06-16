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[ユージェニオ] マムート ウォレット ブラック クラスプ
商品番号 R12779926239
商品名

[ユージェニオ] マムート ウォレット ブラック クラスプ
ブランド名 マムート
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[ユージェニオ]マムートウォレットブラッククラスプマムートウォレットMAMMUTブラッククラスプ付きシンプルなデザインで様々なシーンで使えるお財布です。落ち着いた印象の配色です。象徴的なマンモスマークを中心にレイアウト。スクエアなシルエットがすっきりとした印象を与えます。フロントはラウンドファスナーで開閉がスムーズで中身のこぼれを防ぎます。折りたためるのでポケットにすっぽり収まりコンパクトに持ち運べます。大きなカードポケットやのぞき穴ポケットなど、機能性にもこだわりました。・ブランド：マムート・シリーズ：ジップウォレット・サイズ：（約）9×12×1.5cm・重量：約15kg55g・メイン生地：900DWPポリエステル・メイン生地表面素材：ポリエステル100％⚠️ご購入前に画像を拡大して詳細をご確認ください。⭐️自宅保管品のため完璧を求める方はご購入をお控えください。⭐️発送方法に合わせて発送させていただきます。発送方法により折りたたんで発送させていただく場合がございます。カラー...ブラック
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