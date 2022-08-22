JAM HOME MADE（ジャムホームメイド） シルバースカルリング 16号

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商品詳細
JAMHOMEMADE（ジャムホームメイド）のシルバースカルリングになります。カラー:ガンメタ系刻印:SILVER実測サイズ内径:約16号状態：シルバー特有のクスミやキズ等の使用感がございます。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。仕事の都合で質問への返信、発送対応等が直ぐに出来なぃ場合がござぃますが、出来るだけ迅速に対応いたします。発送方法の変更には可能な限り柔軟に対応ぃたしますのでご相談下さぃ。材質...シルバーカラー...シルバー
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