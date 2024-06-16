ネイティブウールプリントジャケット　80s 70s USA製　ビンテージ

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サイズ L肩幅 54袖丈 60身幅 59.5着丈 66.5サイズは平置きで測っております。多少の誤差があるかもしれません。ご理解くださいませ。.※古着になりますので多少の汚れ、スレ、キズがございます。またお使いのPCや携帯電話の環境や画質により、記載画像の色味が実物と若干異なる場合がございます。返品交換できませんのでよろしくお願い致します。.(なるべく最短最速での発送を心がけます◎)vintageus80snativewoolprintjacketUSA製