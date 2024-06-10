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技で作る伝統織物◎牛首紬◎二つ折り長財布　札入れ\u0026カード入れ
商品番号 F73776670808
商品名

技で作る伝統織物◎牛首紬◎二つ折り長財布　札入れ\u0026カード入れ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気品ある伝統織物で、牛首紬工房で「使う人、贈られた人」に本当に喜んで貰えるようにと、丁寧に手づくりされた商品です。①サイズ約18.5x9cm②札入れポケット　2　カード入れ　12ご参考:19440円(税込)頂き物(未使用新品　自宅保管品)です。不明点ありましたらコメントお願いします。
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