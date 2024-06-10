技で作る伝統織物◎牛首紬◎二つ折り長財布　札入れ\u0026カード入れ

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雑貨】白山麓つの屋の「牛首紬 名刺入」 ｜ いいじ金沢

気品ある伝統織物で、牛首紬工房で「使う人、贈られた人」に本当に喜んで貰えるようにと、丁寧に手づくりされた商品です。①サイズ約18.5x9cm②札入れポケット 2 カード入れ 12ご参考:19440円(税込)頂き物(未使用新品 自宅保管品)です。不明点ありましたらコメントお願いします。