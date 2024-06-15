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NIKE AIR Jordan 1 ZOOM AIR ナイキ エアジョーダン1
商品番号 Q98982250934
商品名

NIKE AIR Jordan 1 ZOOM AIR ナイキ エアジョーダン1
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

一昨年メルカリで買いました。サイズ28.5cm10回ほど履いたので少し汚れありますが破損等は無いのでまだまだ履けると思います。ヒールプロテクター着いてます。
http://narcologia.ru/goods/traverse542626.html
http://narcologia.ru/goods/protein444034.html
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