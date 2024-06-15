LOUIS VUITTON M64196 コリエ ネックレス ルイ ヴィトン

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商品詳細
六本木のヴィトンで購入しました。11万円ぐらいで購入しました。シグネチャーのモチーフを精巧に刻印した、アイコニックな“コリエ・チェーンモノグラム”ネックレスになります。シルバーカラーのメタルで象ったチェーンに、ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・パターンをあしらった高級感のあるデザインです。
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