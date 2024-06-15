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LOUIS VUITTON M64196 コリエ ネックレス ルイ ヴィトン
商品番号 H70415513448
商品名

LOUIS VUITTON M64196 コリエ ネックレス ルイ ヴィトン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 29,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

六本木のヴィトンで購入しました。11万円ぐらいで購入しました。シグネチャーのモチーフを精巧に刻印した、アイコニックな“コリエ・チェーンモノグラム”ネックレスになります。シルバーカラーのメタルで象ったチェーンに、ルイ・ヴィトンを象徴するモノグラム・パターンをあしらった高級感のあるデザインです。
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