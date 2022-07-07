PUMAプーマ　スエードスニーカー　ブラック　ホワイトソール サイズ28.0cm

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商品詳細
24時間以内に発送致します。お得なキャンペーン情報がございます。明細はプロフをご覧ください。商品説明●ブランドPUMAプーマ●タイプスニーカーSUEDEスエード●サイズ 28.0cm●カラー人気の黒白ブラック黒ホワイト白●特徴定番SUEDEスエードスニーカー●補足箱なし左アキレスに当たりあり破れまではなし。迅速な発送を心がけております。よろしくお願い申し上げます。
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