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ALZUNI アルズニ バイカーズウォレット　カスタマイズ品
商品番号 X91269492542
商品名

ALZUNI アルズニ バイカーズウォレット　カスタマイズ品
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ALZUNIアルズニ長財布　ウォレット本革財布　レザー黒色ブラック札入れ小銭入れカード入れサイズ縦　19cm横　10cmコンチョをカスタマイズしてありますチェーンフックもスカルに変更して個性的な仕上がりにしてお気に入りで使用しておりました使用感はありますが「アジの出た」これからも楽しめる商品だと思います
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