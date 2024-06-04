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ドリームキャスト本体 ハローキティ限定モデル
商品番号 V59028902928
商品名

ドリームキャスト本体 ハローキティ限定モデル
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容物⚫︎ドリームキャスト本体ハローキティ限定モデル⚫︎付属コントローラー⚫︎メモリーカード⚫︎ACケーブル⚫︎3色ケーブル⚫︎バーチャコップ2専用コントローラー⚫︎専用キーボード⚫︎各種ソフト⚫︎LANケーブル1.ソニックアドベンチャー2.バーチャコップ23.バーチャファイター3td4.ハローキティブロックくずし状態は写真をご確認お願い致します。箱無し、説明書はありません。ゲームソフトケースは割れあり。ディスクはキズ少々あります。本体は美品の分類になると思います。⚫︎注意事項⚫︎メモリーカードがコントローラーから抜く事ができませんでした。(動作確認はokです)セーブもできました。本体、ソフト共に動作確認済み。ここまで閲覧頂きありがとうございます。⚫︎以下検索ワード⚫︎ドリキャス本体ドリキャスキティモデルドリキャス限定ドリームキャスト本体限定ドリームキャストハローキティ
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