サインCD◆TEEN TOP◆4SHO PHOTOBOOK ver.

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TEENTOPの『4SHO』のサインCD（韓国版）です。2023年7月4日ソウルエス24ライブホールで行われた発売記念ショーケース入手したもので4人のサインがしてあります。プロモーション用CDのためフィルムには包まれていませんが、CDは未視聴です。広報用のため販売品とは付属内容が異なる可能性があります。内容は写真でご確認ください。安心の日本国内からの発送です。