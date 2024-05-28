新しい和裁全書基礎から大裁ち綿入れまで　大妻コタカ監修

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商品詳細
書き込み、切り抜き跡などは見受けられませんが、すべてのページのチェックは行っておりませんので見落可能性もございます。ご了承いただけます方にお願いいたします。経年相応の紙の劣化、表紙スレ、破れ、小キズ、小折れ、日焼け、汚れ、歪み、などありますが、中項の実読上の問題はございません。注!!画像では実物よりきれいに見える傾向があります。中古品へのご理解をいただける方をお待ちしております。
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