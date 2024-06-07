VARIABLE BARRICADE OZMAFIA ! !－VIVACE－

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【Switch】VARIABLEBARRICADENS限定版と【Switch】OZMAFIA!!－VIVACEのセットです。VARIABLEBARRICADEの方には予約特典CDと缶バッジ、メッセージ入りブロマイドも一緒にお付けします。（CD、缶バッジ、ブロマイドは未開封です）また限定版の中に同梱されているドラマCDとサウンドトラックも未開封です。即購入OKです。