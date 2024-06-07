SWEENEY TODD スイーニートッド映画パンフレット【送料込み】

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ご覧頂きありがとうございます。自宅を整理していたら出てきた映画のパンフレットです。傷や汚れなどは確認して説明文には載せるようにしていますが、個人個人で感じ方も異なるので、思ったよりも状態が悪いということもあるかもしれません。ただ、その際も基本的に返品返金対応致しかねます。中古品であることや以上の点をご承知のうえで、ご興味のある方がいらっしゃいましたら気軽にお問い合わせください。「プロフィールの注意事項をお読みください」仕事している為すぐに対応できない事もありますが、出来るだけ誠意ある対応を心がけております。よろしくお願いします。簡易包装になることご了承ください。包装には、リサイクル資材の使用(段ボール、封筒、印刷物、ビニール袋)以上の状態にご理解ご了承頂ける方のご購入をお願い致します。