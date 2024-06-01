レア☆イ・ジュンギ☆DVD LEE JOON GI Coming Back!

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【購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#K_POPる#イ・ジュンギるおまけ付き！【廃盤】イ・ジュンギ★DVD(2枚組)LEEJOONGIComingBack!inJapan★特典付き！DVD【日本国内正規】イ・ジュンギジャパン・オフィシャル・ファンクラブ「SPLENDOR」で先行予約受付商品！【廃盤】入手困難-入手不可な商品ですので、レアかと思います。この機会をお見逃しなく!!DVD2枚組(約3時間収録)プレミアムフォトブック付き！豪華BOX仕様。【先着購入特典】ミニクリアファイル１枚付き！イ・ジュンギのファンミーティングを収録したDVD!「ComingBack!」横浜のイベントをメインに、名古屋、大阪のトークなどハイライト・シーン、メイキング(舞台裏、リハーサルなど密着映像、記者会見など)を収録。DVDには、約2年振りとなる日本のファンとの感動の再会の模様をはじめ、ニュー・シングル「Deucer」収録曲を引っさげてのパワフルな歌とダンス・パフォーマンスによる迫真のライヴ映像を収録。プレミアムフォトブック付き、豪華BOX入り。豪華版にはイ・ジュンギのおちゃめな一面を垣間見ることが出来る来日時のメイキング映像、見応え満点の100Pにも及ぶブックレットが収められており、イ・ジュンギの魅力を存分に満喫出来るDVD!!新品購入後、一度再生したのみ。ワンオーナー品です！クリアファイルは、当初より袋に入っていた商品ではないので、スレ傷が何ヵ所か見受けられました。それでもかまわない方のみ購入下さい。※おまけは公式商品ではない場合あり！それでもかまわない方のみ購入ください。「犬とオオカミの時間」「イルジメ/一枝梅」「初雪の恋」「マイガール」「フライ・ダディ」「ヒーロー」イ・ジュンギ×カム・ウソン共演の『王の男』李準基/LeeJunki※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。ご理解ある方のみご購入下さい。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方・SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方や神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。