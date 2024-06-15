FC 超惑星戦記メタファイト 箱・説明書付き

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商品詳細
#みつるんるんの出品中FC■商品名：超惑星戦記METAFIGHT■状態：画像をご確認下さい■動作：確認済み(レトロフリーク)■端子清掃：無水エタノールにて実施済み■お値引き：同梱時の送料分のみ価格交渉は御遠慮下さい■その他商品の保証期限が過ぎていますので、今後動作しない等の不具合がありましても、保証できません。ご理解いただける方のみ、ご購入をご検討下さい。#ファミコン#プレミア#みつるんるんの出品中ゲーム#みつるんるんの出品中FC
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