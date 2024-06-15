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商品詳細
SUGIMOTOFondationCartierpourI'artcontemporain※日本語ではありません。傷・汚れ等あります。素人判断ですので御了承ください。写真のものが全てになります。神経質な方はご遠慮ください。○必ずプロフィールをご覧ください。○ペットがいます。タバコは吸いません。○ATM・コンビニ払いはご購入前にお支払い日時をお知らせ下さい。確認中にほかの方の購入がございましたら申し訳ございません。○写真で状態や色の確認をお願いします。○即購入可能です。○クレーム、キャンセルは出品物のすり替え防止も含め如何なる場合でも一切受け付けておりませんので、宜しくお願いいたします。○他に気になることがある場合は必ずコメントください。時間帯によっては、すぐに返信できない場合もございます。あらかじめご了承ください。○中古品になりますので、ご理解ある方のご購入お願いいたします。#HIROSHISUGIMOTO#杉本博司
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