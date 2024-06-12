輸血学　改訂第4版　新品

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商品詳細
間違えてネットで購入してしまいました。そのため購入していただけると、本当に助かります。新品のまま発送させていただきます。気軽に価格交渉いただけたらと思いますが、なにぶん送料が高いので、お気持ち程度になります。他でも出品しているので購入前にお声掛けください。定価:30800円
http://narcologia.ru/goods/subtropical296501.html
http://narcologia.ru/goods/providence495994.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei882771.html
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