新品　SONIC 3D FLICKIES'ISLAND セガサターン

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即購入OKです。値下げはいたしません。売れない場合は少しずつ値段を下げていく予定です。未開封新品ですが、年数経過によるスレ等ありますので、状態は画像でご確認ください。他にもサターンの新品を多数出品しております。宜しくお願いいたします。ソニック3D