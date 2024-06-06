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新品　SONIC 3D FLICKIES'ISLAND セガサターン
商品番号 U15288331552
商品名

新品　SONIC 3D FLICKIES'ISLAND セガサターン
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 8,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。値下げはいたしません。売れない場合は少しずつ値段を下げていく予定です。未開封新品ですが、年数経過によるスレ等ありますので、状態は画像でご確認ください。他にもサターンの新品を多数出品しております。宜しくお願いいたします。ソニック3D
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