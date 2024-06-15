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【レア】ホーリーストライカー
商品番号 K74678447948
商品名

【レア】ホーリーストライカー
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 8,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の内容での出品になります。ご確認ください。フタに裁断のスレがあります（写真8枚目）説明書の裏に少し折れがあります（写真9枚目）プラケースに一カ所割れがあります（写真10枚目）SFCHolyStrikerスーパーファミコン
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