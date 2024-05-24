stray kids ペンライト ver 2

◾️ご覧いただきありがとうございます【アーティスト名】StrayKids【メンバー】-【商品名】StrayKidsOFFICIALLIGHTSTICK【形態】VER.2【購入店舗】JYPSHOP【商品の状態】新品未使用【発送方法】防水プチプチダンボール【特記事項】東京公演に間に合うよう迅速に発送します#StrayKids_325にて他出品あり当商品は［★ペンライト］です→他商品とのまとめ買いを希望の方は★の部分をコピペしてコメント欄よりご提示ください◾️即購入可能◾️他出品商品との同時購入でお値引き可能ですコメント欄よりご相談ください◾️海外製品／素人保管ということをご了承頂ける方のみご購入よろしくお願い致します素敵なご縁がありますようによろしくお願いいたします✩︎‧₊◾️検索用ワードstraykidsストレイキッズスキズバンチャンリノチャンビンヒョンジンハンジソンフィリックスピリヨンボクスンミンアイエンCDトレカペンラペンライトライトスティック



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