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Xbox One 1TB リミテッド エディション　新品未開封未使用品
商品番号 G79973223472
商品名

Xbox One 1TB リミテッド エディション　新品未開封未使用品
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は新品未開封未使用品です。コレクション用に暗所にて保管しておりましたが、諸事情で手放すことに決めました。封印シールされています。緩衝材を入れて段ボールに入れて発送いたします。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney470349.html
http://narcologia.ru/goods/recycling235414.html
http://narcologia.ru/goods/injure294667.html
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