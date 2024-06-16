Xbox One 1TB リミテッド エディション　新品未開封未使用品

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こちらの商品は新品未開封未使用品です。コレクション用に暗所にて保管しておりましたが、諸事情で手放すことに決めました。封印シールされています。緩衝材を入れて段ボールに入れて発送いたします。よろしくお願い致します。