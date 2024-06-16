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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONニンテンドースイッチ本体(2017年購入)の出品です。フルパッケージ+壊れたジョイコンLを追加しています。発売日当日に予約品で購入しました、初期型になります。動作確認済。ご購入後、すぐに遊べます。内容物1Switch本体2Joy-Con(L) x23Joy-Con(R)4ドック5Joy-Conグリップ6ACアダプター7Joy-Conストラップx28HDMIケーブル9セーフティガイド10外箱■内容物・初期型 パッケージ品一式・いずれも純正品です。・ジョイコン ３点 Lグリーン Rオレンジ Lブルー 故障しています。（特定の方向に操作が入り続ける） →元々のセットのネオンブルー、ネオンレッドは故障してしまい、新しく買い直したジョイコンをセットで入れています。 ※壊れたLブルージョイコンは、ちょっとオマケくらいの感覚でどうぞ。・本体は初期化済■状態・使用感はありますが、遊ぶうえでは問題ありません。・ソフト読み込みが難あり。スイッチカートリッジは読み込まないことが多く、ダウンロードソフト中心に遊んでいました。・ゲーム中のモーター音がうるさいです。・本体、コントローラー含め修理履歴はありません。発送の際はSwitch外箱をさらに梱包してお送りしますのでご安心ください。上記の本体の状態をご確認いただきましたうえで、ぜひご検討くださいませ。#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switchゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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美品】Nintendo Switch 初期型 フルパッケージ 付属品完品-
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