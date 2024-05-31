希少！新品保管　英書　エルミタージュ美術館　公式案内書

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商品詳細
サンクトペテルブルクエルミタージュ美術館にて 購入しました。 164ページの厳選された有名作品が掲載されています。希少価値が高い書物ですので、新品のまま自宅にて保管しておりました。1990大日本印刷 発行英書
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