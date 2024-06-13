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大瀧詠一コンサートチケット半券　1981年12月3日　渋谷公会堂
商品番号 C20587404393
商品名

大瀧詠一コンサートチケット半券　1981年12月3日　渋谷公会堂
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 8,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1981年渋谷公会堂のチケット半券です。経年劣化はありますが、大きな問題はありません。おまけに83年のASAHIBEERLIVEJAMのチケットも付けます。＃竹内まりや＃伊藤銀次＃大瀧詠一＃ナイアガラ＃佐藤博＃吉田美奈子＃坂本龍一＃矢野顕子＃池田典代＃高村亜留＃山下達郎＃星野源＃コーネリアス＃コシミハル＃久保田真琴＃小坂忠＃斉藤和義＃奥田民生#ビートルズ#リンゴ・スター#ジョン・レノン#ポール・マッカートニー#流線形#比屋定篤子#シティ・ポップ#YMO#杏里#角松敏生#コンプレックス#complex#布袋寅泰#くるり#teamrock#大滝詠一
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