大瀧詠一コンサートチケット半券　1981年12月3日　渋谷公会堂

1981年渋谷公会堂のチケット半券です。経年劣化はありますが、大きな問題はありません。おまけに83年のASAHIBEERLIVEJAMのチケットも付けます。＃竹内まりや＃伊藤銀次＃大瀧詠一＃ナイアガラ＃佐藤博＃吉田美奈子＃坂本龍一＃矢野顕子＃池田典代＃高村亜留＃山下達郎＃星野源＃コーネリアス＃コシミハル＃久保田真琴＃小坂忠＃斉藤和義＃奥田民生#ビートルズ#リンゴ・スター#ジョン・レノン#ポール・マッカートニー#流線形#比屋定篤子#シティ・ポップ#YMO#杏里#角松敏生#コンプレックス#complex#布袋寅泰#くるり#teamrock#大滝詠一