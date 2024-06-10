ナンジャモ・ジムセット 【シュリンク付き】

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商品詳細
複数当選したので出品します。ポケモンカードスカーレット\u0026バイオレットナンジャモ・ジムセットです。新品・未開封でシュリンク付きです。内容拡張パック「スノーハザード」1BOX（30パック）拡張パック「クレイバースト」1BOX（30パック）デッキシールド「ナンジャモ」1セット（64枚）デッキケース「ナンジャモ」（仕切り板2枚付き）1個カードボックス1個カードボックス用仕切り板4枚ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット拡張パックスノーハザード＆クレイバーストポケモンセンタージムセットナンジャモセット#ポケモンカード#ポケカ#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモセット#ジムセット#ナンジャモ
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