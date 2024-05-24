人気❗️ファッション写真集【Bob Richardson】★テリー リチャードソン

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ボブ・リチャードソン(1928-2005)は1960年代に登場した最も影響力のあるファッション写真家といわれています。現在の知名度はあまり高くないものの、後輩たちには、変わり者の天才として幅広く尊敬されています。彼は複雑なパーソナリティーの持ち主で、波乱に満ちた人生を送っています。表現に自己規制があるファッション雑誌の仕事に不満を持っていたことで知られています。しかし、ファッション写真を否定していたのではなく、その本質を意識し素晴らしいスタイルを持っていました。ただし、彼は60年代のファッションを新しい方法で見せるのではなく、自らを含む当時の若者のライフスタイルそのものを表現しようとしています。彼にとってファッションは服ではなく人間そのものでした。現在の優れた写真家では一般的となっている、写真を通じて自分自身を表現しようとしていたのです。TerryRichardson(編集)BobRichardson(写真)●ハードカバー:240ページ●出版社:Damiani●言語英語●商品の寸法:24x3.6x33cm●他にも「VOGUEITALIA」「VOGUEPARIS」「VOGUEUK」「VOGUEUS」「FACE」「i-D」「ARENA＋」「Numero」ほか海外の雑誌多数＆アート\u0026ヴィジュアル本など多数出品中！こちらをクリックいただくと、洋服を除いた出品中の洋書全てをご覧いただけます。フォロワー数700人以上↓#shelf洋書コレクター他のサイトでも併売中ですので、気になる方はお早めのご検討をお勧めいたします。