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ARTFX 阪神タイガース ランディ・バース 完成品フィギュア
商品番号 P93450744154
商品名

ARTFX 阪神タイガース ランディ・バース 完成品フィギュア
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 27,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARTFX阪神タイガースランディ・バース完成品フィギュア　販売元　　コトブキヤ　販売時期　2011年６月1985体　限定発売発売当時に購入しました。外箱のまま部屋に飾っていた為、日焼けによる色の劣化があります。何度か中身を見たので、その際にできた箱のスレなどもありますが、本体を触る事も組み立てた事もないので美品だと思います。バースファンの方に大事にしていただけると嬉しいです。#ENTERBAY#ARTFX阪神タイガースランディ・バース完成品フィギュアジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/hesitantly199584.html
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