（早い者勝ち）スイッチ本体　コントローラー　カセット

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ニンテンドースイッチ中古品です。綺麗に拭いて送りますが指紋跡、液晶傷等、気になる神経質な方は御購入をお控え下さい。商品状態は画像より御確認ください。お届けする商品は以下となります。「状態表示のないものは中古品です。」・NintendoSwitch本体(ガラスフィルムが貼って有ります。非常に綺麗です。背面→僅かなスレ、テカりがありますが美品です。)・ジョイコン2個・ドック・ストラップ2本・HDMIケーブル・充電器・グリップ・箱・コントローラー・持ち運び用カバー・スマブラカセットとなります。動作確認済(ジャンク品ではありません)本体は、初期化して送付致します。発送は基本的に当日より、翌日に発送を行います。