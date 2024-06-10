Legend ストラトキャスター 多分LST-Z黒

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ご覧いただきありがとうございます。レジェンドのストラトです。買ってひと月ほど遊んでみました。特に高いモデルでもなく、今のモデル名で言うLST-Zと思われます。古いからかカタログ等ネットで出ず不明。ヘッドのLegendロゴのフォントが塗りつぶされていない特徴があるので実際の年代が気になる方はお調べください。同一モデルは原材料費が日々高騰し原材料の質が悪化すると言われてます。さほど使用頻度は高くなく音出しも問題ないかと思います。多少のガリやノイズなど発見されてもご容赦ください。音は悪くないです。グレードにもよるでしょうが最近のスクワイヤーと比べても出音の解像度、大きさこっちの勝ちでした。低価格帯エレキギターの中でもレジェンドの品質評価の高さはyoutube、ブログなどいくつも検証事例があるのでやはりアリアⅡ、信用できるブランドでしょう。外観的には細かいかすり傷や金属部のくすみ、小さな打ち傷や塗装剥がれと言った具合になっております。※画像でご確認ください。またロックピンが外されており欠落していますのでその周囲の塗装も剥げています。。その他中古である事を良くご理解頂いた上でのご検討をお願い致します。※気になる大き目の傷は画像に載せています。※重量は3.3kgでした配送費削減のためネック外して送ります。弦は張り替えて頂くことになると思いますので安物ですが新品弦を1セット入れます。ネックは金属のプレートと4本のネジでボディに止めるだけなので子供でもできます。組み立てが嫌な方は1000円増しで緩衝材プラス段ボールで送りますので購入前にコメントをください。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ...AriaProII#legend#レジェンド