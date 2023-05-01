【未使用品】NINTENDO SWITCH HAD-S-KABAH【外箱汚れ有】

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAHcolor:ネオン(写真のとおりです。)ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ新品・未使用品※中身は未使用のため綺麗ですが、外箱には店舗印・汚れ多数あり。撮影の為開封はしております。貰い物ですが、すでに持っていたため出品します。そのため購入時のレシートはございません。(保証書内、店舗印に電話番号等一部消えていますが、購入店舗名、日付、住所は読み取り可能です。)購入日令和5年2月7日新品未使用品のため、動作チェック出来ておりませんが、保証期間内のため購入後期間内に必ず動作確認をし、不良の際はメーカーにお問い合わせください。なお、上記保証が残っているかつ、すり替え防止等の観点から返品返金は応じれませんのでご容赦くださいますようお願いいたします。また、発送まで少し日数をいただきますので、お急ぎの方はご購入ご遠慮くださいますようお願いいたします。また梱包も不慣れなため、完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。(商品の箱をさらに外箱に入れ、中で動かないよう緩衝材を詰める予定です。)よろしくお願いします。#任天堂#Nintendo