吉井和哉 ソロツアー10th記念 Rust武道館ピンズコレクション

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吉井和哉ソロツアー10th記念を祝うピンズコレクションビニールから開封したいがい取り出しなどもしていません。10周年記念、日本武道館公演のみでの販売、数量限定販売の商品です。今となっては、もう二度と手に入りませんピンズコレクションには一切手をつけていません写真縦のように縦が付いています。THEYELLOWMONKEY、全国ARENAツアー中の盛り上げアイテムのひとつにいかがでしょうか？