KAZE MAGAZINE カゼマガジン グラフィティ TWIST ESOW

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グラフィティ誌『kazemagazine』issue1』1999年発行の創刊号はあまり見かけないかと思います。黎明期のスケートボードやサーフィンなどの洋雑誌がそうであったようにピンポイントなストリートカルチャー誌は年々入手が困難になり価格も上昇する一方なので大切にしていただけたら嬉しく思います。読むのに支障はありませんが右下に軽微な折れがあります。詳しくは写真を参照してください主観的に状態は悪くないと思いますが約24年前の雑誌となります。大切に保管してきましたが紙質の特性上多少のヤケや経年変化はあるかと思いますのでご了承ください。出品にあたりひと通り状態チェックしましたが上記以外に見落としがある場合もありますのでご了承ください。ヴィンテージアイテムをご理解いただけない方や状態に関して過度に神経質な方はご遠慮くださいどうぞよろしくお願いいたします#グラフィティアート#graffitiart#graffiti#グラフィティ#現代アート#ストリートアート#streetart#kazemagazine#カゼマガジン#グラフィティアート#zine