BTS 22920 テヒョン ジミン ジョングク トレカ

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BTS22920トレカセットです。即購入⭕️バラ売り不可お値下げ不可自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください。サイン会に参加した際のポストイットお付けいたします。花様年華辺りだと思われます。내남자친구되어줄래?ㅠ(私の彼氏になってくれる？)넌나만.(君は僕だけ)なにかございましたらコメントお願い致します。