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NINTENDO SWITCH 本体 ジョイコン 動作確認済
商品番号 M79781330971
商品名

NINTENDO SWITCH 本体 ジョイコン 動作確認済
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド動作確認済、初期化済です。2台所有分のうち１台を最近使用機会が減ったので出品させていただきます。旧型タイプになります。(セット内容)スイッチ　本体　ジョイコン２個（ネオンブルー、ネオンレッド）ジョイコングリップ（純正）ドック（純正）電源アタプター(純正)HDMIケーブル（純正）マリオカートハンドル２個（ライセンス品）本体収納保護ケース（ライセンス品）本体は外箱、説明書はありません。ジョイコンストラップがありませんでした。出品にあたり、再度動作確認しましたが問題ありませんでした。ジョイコンの動作も良好でした。TV出力も問題ありません。本体の外観には、擦れや小傷が若干あります。液晶部分はカバーをしており傷もなく綺麗だと思います。あくまでも中古ですのでご理解いただけると幸いです。ご検討宜しくお願いいたします！(*^-^*)color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプスイッチswitch#任天堂#Nintendo
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