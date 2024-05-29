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nct dream dreamshow 会場限定 トレカ ドリショ コンプ
商品番号 U64922106210
商品名

nct dream dreamshow 会場限定 トレカ ドリショ コンプ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆説明文を全てお読みの上、ご購入お願い致します。プロフィール欄もご確認いただけると有り難いです。【商品内容】NCTDREAMDREAMSHOW2京セラドームアンコール公演会場限定CD購入特典トレカ7枚セット【商品状態】会場で受け取り、その場でスリーブに入れて保管しておりました。⚠️海外製品のため、スレや傷など多少の初期難は見られるかと存じます。【梱包】スリーブ+片面段ボール+防水+封筒ご質問、ご要望等ございましたら、お気軽にコメント欄にてお声掛けください^^#nct#nctdream#dreamshow#dreamshow2#ドリショ#ドリショ2#トレカ#会場限定#特典#マーク#ロンジュン#ジェノ#ヘチャン#ジェミン#チョンロ#チソン#mark#renjun#jeno#haechan#jaemin#chenle#jisung#마크#런쥔#제노#해찬#재민#천러#지성
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