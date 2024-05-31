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マーベルレジェンド「シルバーサーファー」2
商品番号 S64023997483
商品名

マーベルレジェンド「シルバーサーファー」2
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 7,077 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。マーベルレジェンドシリーズより「シルバーサーファー」の未開封になります。箱やブリスターに最初から凹みとかありますのでそちらをご理解した上でご購入くださいませm(__)mゆうパケットプラスでの発送になりますので箱上部のひっかけ部分を曲げて発送します。コメント不要の即購入可能です(^^;マーベルレジェンドハズブロトイビズ
http://narcologia.ru/goods/ordering368779.html
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