マーベルレジェンド「シルバーサーファー」2

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。マーベルレジェンドシリーズより「シルバーサーファー」の未開封になります。箱やブリスターに最初から凹みとかありますのでそちらをご理解した上でご購入くださいませm(__)mゆうパケットプラスでの発送になりますので箱上部のひっかけ部分を曲げて発送します。コメント不要の即購入可能です(^^;マーベルレジェンドハズブロトイビズ
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