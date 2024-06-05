PS5版 FF16 コントローラー \u0026 ディスクドライブ用 カバーセット

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こちら、ディスクドライブ用カバーとps5コントローラーのセットでの出品となります。どちらも、新品未使用未開封です。大事に保管してきました。何かご質問があればおっしゃってください。即購入okです！それでは、宜しくお願い致します。#ファイナルファンタジー16#PlayStation#PS#PS5#ディスクドライブ#カバー#ファイナルファンタジー#Final#Fantasy#XVI#リミテッド#プレイステーション#スクエニ#SQUAREENIX