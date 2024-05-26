専用ページ　ヘザーブラウン　ワイキキサーフガール　額付

グリーンルームで全て購入致しました。ホワイトの額、フレーム付きで発送させていただきます。日焼けなどはありません。自宅保管品の為、ご理解いただける方のみ購入よろしくお願い致します。気に入った作品の為、出品を下げる場合がございます。ご了承下さい。



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