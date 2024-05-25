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SEVENTEEN FML 会場限定 東京公演 weverse トレカ
商品番号 W99103639109
商品名

SEVENTEEN FML 会場限定 東京公演 weverse トレカ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎他出品商品とまとめての購入で送料分お値下げ可能です。ウジ以外の12人のトレカのセットです。バラ売り不可です。厚紙で挟み防水対策をしてメルカリ便にて発送予定です。硬質ケース→+100円スリーブに入れファイルにて保管しておりました。⚠︎傷の確認は随時しておりますが、初期傷(トレカの重なり跡など)やスレがある場合があります。目立つ傷がある場合は画像に載せておりますので確認ください。SEVENTEENセブチエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジディエイトミンギュドギョムスングァンバーノンディノアルバムトレカ
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