【National Geographic】LIFE IN COLOUR

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商品詳細
雑誌「NationalGeographic」で発表されてきた写真から「色」にこだわってセレクションされた写真集です。ブルー、レッドなど色をトピックに編集されています。数年前に古書店で購入しました。写真集自体は2013年1月に発行されています。購入時に透明フィルムのカバーがかかっていました。（元々というよりテープで留められているので古書店でかけたものと思われます）※写真2枚目購入後はパラパラとページをみただけであとは飾っていました。中古で購入したものを素人保管していましたのでご理解の上ご購入ください。※写真3枚目のようにカーブありますAmazonでは新品（と思われる）で8000円ほどで発売されていて中古も5000円ほどです。https://www.amazon.co.jp/Life-Colour-National-Geographic-Photographs/dp/1426210302出版社NationalGeographic(2013/1/15)発売日2013/1/15言語英語ハードカバー504ページISBN-101426210302ISBN-13978-1426210303寸法 26.1x3.7x26.2cm
http://narcologia.ru/goods/waveform719417.html
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http://narcologia.ru/goods/preference337938.html
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