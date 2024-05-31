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PlayStation3 PS3本体 2台 まとめ売り
商品番号 Q49251079302
商品名

PlayStation3 PS3本体 2台 まとめ売り
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

A1Q21コメントなし即購入大丈夫です！SONYソニーPS3本体2台まとめ売り大量プレイステーション3PlayStation3プレステ3CECH-2500A×1CECH-2000BFF×1動作未確認です。ジャンク品扱いの現状お渡しとなります。保証はございませんのでご理解いただいたうえでご購入宜しくお願い致します。中古品になりますので使用に伴うヨゴレやダメージ等はご了承下さい。神経質な方はご遠慮ください。#PS3
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