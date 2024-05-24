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ゴブリン大百科 ごぶりんず 森の小さな陽気な危険なやつら 猫箱工場 ファンタジー技法同人誌です。全12ページにぎっしりゴブリンのイラストとその生態が描かれています。（画像参照）結局購入から一度も開くことなく、本棚に保管しておりました。引っ越しのためお譲りいたします。自宅保管のためご理解のうえ御検討下さい。あくまで中古であることを予めご理解、ご了承の上、ご購入お願いします。まとめ買いの場合お値下げ検討します。言葉遣いやマナーや節度のあるお取引をお願い致します。トラブル回避の為、ご購入後の質問や送料の変更などは一切受付致しません。ご理解の程、お願い致します。