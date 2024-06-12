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商品詳細
西陣織図案家徳田義三「徳田義三作品集」紫紅社制作山辺知行序文草柳大蔵/井上恵三文1981年京都書院◆◆内容◆◆昭和中期、伝統重視であった京都西陣の世界に新しい風を吹き込んだ図案家徳田義三の作品集図案家、染色家、織匠など多岐に渡る仕事の数々今でも古さを感じない素晴らしい作品を豊富に掲載。洛風林で制作されている帯地の草稿図案など◆◆仕様◆◆着物染織手芸工芸デザインファッション作品集写真集図録二重函布装ハードカバー40.6x29x4.6cm237ページ◆◆状態◆◆41年前に刊行された大変古い書籍輸送箱に経年によるヤケ・点シミ・薄ヨゴレ書籍本体、小口に若干変色ページ良好#本#西陣織#伝統工芸#洛風林#徳田義三
http://narcologia.ru/goods/calling468350.html
http://narcologia.ru/goods/conception71157.html
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西陣織 図案家 徳田義三「徳田義三 作品集」1981年 京都書院 - アート ...
西陣織 図案家 徳田義三「徳田義三 作品集」1981年 京都書院 ...
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西陣織 図案家 徳田義三「徳田義三 作品集」1981年 京都書院 | www.csi ...
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商品詳細 - 【しょうざん】 徳田義三 袋帯 京都きもの市場【公式】