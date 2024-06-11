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グリフォン 東方 姫海棠はたて 限定カラー フィギュア 1/8 完成品
商品番号 C11873815644
商品名

グリフォン 東方 姫海棠はたて 限定カラー フィギュア 1/8 完成品
ブランド名 グリフォンエンタープライズ
特別価格 税込 2,231 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱に潰れ、破れ、前面フィルム剥がれがあります本体には目立った汚れ等はありません#グリフォンエンタープライズ#東方Project#姫海棠はたて#東方プロジェクト1_8今どきの念写記者姫海棠はたて限定カラー完成品フィギュア（ワンダーフェスティバル2012夏限定）性別...女フィギュア種類...スケールフィギュア素材...PVCスケール...1/8
http://narcologia.ru/goods/moisture574069.html
http://narcologia.ru/goods/kindness783805.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful883251.html
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東方プロジェクト 1/8 今どきの念写記者 姫海棠はたて 限定カラー 完成 ...
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